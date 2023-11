Van Vleuten en Van der Poel genomineerd voor wielerprijzen

Annemiek van Vleuten is opnieuw genomineerd voor de titel Wielrenster van het Jaar. Van Vleuten, die in haar afscheidsjaar de Vuelta en de Giro d’Italia won, kreeg de onderscheiding al vier keer eerder. Bij de vrouwen zijn ook Demi Vollering, Mischa Bredewold en Puck Pieterse genomineerd. Tweevoudig wereldkampioen Mathieu van der Poel behoort tot de kanshebbers bij de mannen.

Van der Poel werd dit jaar wereldkampioen op de weg en bij het veldrijden en won ook Milaan-San-Remo en Parijs-Roubaix. Naast hem zijn ook Wout Poels, Thymen Arensman, Dylan van Baarle en baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland genomineerd. Van Baarle werd vorig jaar uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar.

Vollering, die dit jaar de Tour de France voor vrouwen won, werd eerder al bekroond met de VĂ©lo d’Or, een mondiale prijs. Pieterse is genomineerd voor twee prijzen, want ze maakt ook kans op de titel Talent van het Jaar. In die categorie krijgt ze concurrentie van Shirin van Anrooij en Olav Kooij.

Nieuw dit jaar is dat er ook een prijs is voor de beste wielerploeg. Voor die prijs zijn Team Jumbo-Visma, de Nederlandse baanploeg en vrouwenploegTeam SD Worx, waarvoor onder meer Vollering rijdt, genomineerd.

De prijzen worden uitgereikt tijdens het Wielergala op maandag 27 november plaats in Utrecht. Het evenement wordt georganiseerd door oud-renners die zich verenigd hebben in de Club 48.