Veldrijder Van der Haar tweede in Koppenbergcross, zege voor Nys

Veldrijder Lars van der Haar is tweede geworden in de Koppenbergcross. Van der Haar, die afgelopen weekend nog de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Maasmechelen won, moest de Belg Thibau Nys voor zich dulden. De Belg Eli Iserbyt eindigde op plek drie.

De Koppenbergcross gold voor veel deelnemers als voorbereiding op de Europese titelstrijd van dit weekend in Franse Pontchâteau.

Eerder op de dag won de Nederlandse Fem van Empel al bij de vrouwen. Van Empel had na een zware cross door de modder op de finish in Oudenaarde een voorsprong van 1.55 op Denise Betsema. De Britse Anna Kay eindigde als derde. De regerend wereldkampioene heeft tot nu toe alle races gewonnen waarin ze is gestart.