Basketballers Lakers winnen eindelijk weer van stadgenoot Clippers

Met dank aan LeBron James hebben de basketballers van Los Angeles Lakers in de Amerikaanse competitie NBA eindelijk weer een zege geboekt op LA Clippers. De stadgenoot had de laatste elf onderlinge duels gewonnen. James kwam tot 35 punten en 12 rebounds en had daarmee een belangrijk aandeel in de 130-125-overwinning, pas bereikt in de extra tijd.

De Lakers moesten zich in het duel terugknokken van een vroege achterstand van 19 punten. Anthony Davis en D’Angelo Russell waren ieder goed voor 27 punten. In juli 2020 had LA Lakers de Clippers voor het laatst verslagen, toen nog in de coronabubbel nabij Orlando.

Kawhi Leonard kwam namens de Clippers tot 38 punten. Paul George voegde er 35 aan toe op de dag dat officieel bekend werd dat James Harden de ploeg komt versterken. Zijn debuut wordt maandag verwacht.

De Lakers leidden in het laatste kwart met 115-109 met minder dan een minuut op de klok. Maar George kwam nog tot 8 punten, waardoor bij een stand van 117-117 een verlenging nodig was.

Denver Nuggets leed de eerste nederlaag van het seizoen. Minnesota Timberwolves was met 110-89 de baas over de titelverdediger in de NBA.