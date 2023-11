Griekspoor laat Djokovic zweten in Parijs, maar verliest toch

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales van het masterstoernooi van Parijs-Bercy te bereiken. De beste Nederlandse tennisser van het moment bleek in een spannende strijd net niet opgewassen tegen Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. De Serviër won na ruim tweeënhalf uur met 4-6 7-6 (2) 6-4.

Het was de derde ontmoeting tussen Griekspoor en Djokovic. Vorig jaar won Djokovic in Dubai van de Nederlander (6-2 6-3), net als in 2021 op de US Open (6-2 6-3 6-2). Donderdagavond was hij wederom te sterk voor Griekspoor, maar de 24-voudig grandslamkampioen moest tot het uiterste gaan.

Griekspoor werd in de tweede game van de eerste set meteen gebroken, nadat hij met 30-0 had voorgestaan. Djokovic pakte vervolgens vier punten op rij. De nummer 23 van de wereld knokte zich in de zevende game knap terug en benutte zijn eerste breakpoint van de partij door alert te reageren op een dropshot van Djokovic. Na een lovegame trok hij de stand gelijk (4-4).

De negende game was een merkwaardige, met drie dubbele fouten van Djokovic, drie weggewerkte breakpoints, maar uiteindelijk toch een break. Na een lange rally forceerde Griekspoor een uitbal aan de kant van Djokovic, die de sterk spelende Nederlander daarna de set naar zich toe zag trekken.

Na een medische time-out leek Djokovic op eigen service de eerste game van de tweede set te gaan verliezen, maar Griekspoor kon een breakkans niet verzilveren en kwam een game later zelfs goed weg toen Djokovic bij een 0-40-stand verzuimde om op 2-0 te komen.

In het vervolg ging het lange tijd gelijk op. Bij 4-4 liet Griekspoor twee breakpoints liggen, waarna Djokovic met vier punten op rij alsnog de game binnenhaalde. In de tiebreak liep Djokovic, mede door een dubbele fout van Griekspoor, rap uit naar 5-0. De eerste van vier setpoints was meteen raak.

De derde set moest de beslissing brengen. Daarin werd Djokovic wederom op de proef gesteld. De Serviër brak in de vijfde game door de service van Griekspoor heen, maar zag de Nederlander toch weer langszij komen (4-4) door een dubbele fout, waarna hij het heel even aan de stok kreeg met het publiek. Djokovic hield het hoofd koel, brak Griekspoor op ‘love’ en pakte de winst.

Eerder op de dag verloor Botic van de Zandschulp, die via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi was doorgedrongen, van de Rus Andrej Roeblev. De nummer 5 van de wereld klopte de Nederlander met 6-3 6-3.