Honkballers Texas Rangers winnen World Series

De honkballers van Texas Rangers hebben de World Series gewonnen. In hun vijfde onderlinge duel was de ploeg uit Arlington met 5-0 te sterk voor Arizona Diamondbacks. Het was de vierde overwinning van de Rangers in de best-of-seven serie waarmee ze een niet meer te achterhalen voorsprong van 4-1 namen.

Voor Texas Rangers is het de eerste keer in het 62-jarig bestaan dat ze de beste zijn in de Amerikaanse profcompetitie MLB. De ploeg won het eerste duel in Arlington, verloor daarna maar won de drie daaropvolgende drie duels in Phoenix.