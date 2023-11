Pérez zegt ellendige race in Mexico achter zich te hebben gelaten

Sergio Pérez kijkt met vertrouwen uit naar de laatste drie races van het Formule 1-seizoen. De Mexicaan crashte vorig weekeinde in eigen land al in het begin van de wedstrijd en zag de Brit Lewis Hamilton dichterbij komen in de WK-stand, waarin de twee coureurs strijden om de tweede plaats achter wereldkampioen Max Verstappen.

“Ik was maandag een halve dag verdrietig en daarna heb ik het achter me gelaten”, zei Perez donderdag in São Paulo. “Ik ben een sportman en ik weet dat dit soms zo gaat. Ik laat het gewoon achter me en houd mijn hoofd omhoog. Ik heb mijn best heb gedaan en daar ben ik trots op. Ik kijk nu uit naar de laatste drie races. Ik ben optimistisch dat we dit weekend eindelijk het tempo kunnen laten zien dat we hebben.”

Op de vraag of de Grand Prix van São Paulo Mercedes dit jaar de beste kans biedt om te winnen, antwoordde concurrent Hamilton: “Ik weet het echt niet. Na de laatste paar races krijg je berichten van mensen als: ‘ah, het ziet er goed uit’. Ik heb meer zoiets van ‘ja, eind vorig jaar zag het er ook goed uit’, maar we begonnen dit jaar met 1,5 seconde achterstand op Red Bull.”

Hamilton heeft na vorig weekeinde in het WK-klassement nog 20 punten achterstand op Pérez.