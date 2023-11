De slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi van eind november is ondanks het geëscaleerde conflict in het Midden-Oosten niet in gevaar. Dat heeft de leiding van de raceklasse laten weten in São Paulo, waar dit weekeinde de volgende wedstrijd is.

“De race is niet in gevaar”, zo citeert de gespecialiseerde website ‘motorsport-total.com’ de Formule 1-leiding. De Grote Prijs op het Yas Marina Circuit is zondag 26 november.