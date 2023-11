Tennisser Sinner meldt zich af in Parijs na nachtelijke partij

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich wegens vermoeidheid afgemeld voor zijn derderondepartij tegen de Australiër Alex de Minaur op het masterstoernooi van Parijs-Bercy. De nummer 4 van de wereld was in de nacht van woensdag op donderdag pas rond 02.30 uur klaar met zijn duel uit de tweede ronde en had donderdagmiddag alweer moeten aantreden.

De Noorse tennisser Casper Ruud had het al opgenomen voor Sinner, die ’s nachts de Amerikaan Mackenzie McDonald versloeg. “Bravo, ATP”, zo richtte de nummer 8 van de wereld zich via X tot de tennisfederatie. “Wat een manier om een van de beste spelers ter wereld te helpen herstellen. Hij krijgt daar 14,5 uur voor… wat een grap.”

De Minaur treft in de kwartfinales de Rus Andrej Roeblev, die donderdag Botic van de Zandschulp uitschakelde.