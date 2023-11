Tennisster Swiatek in WTA Finals opnieuw te sterk voor Gauff

Tennisster Iga Swiatek heeft ook haar tweede groepswedstrijd op de WTA Finals in het Mexicaanse Cancún gewonnen. De Poolse nummer 2 van de wereld versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in twee sets (6-0 7-5) in een duel tussen winnaars van grandslamtoernooien dit jaar. Swiatek was in het voorjaar de beste op Roland Garros. Gauff, momenteel derde op de wereldranglijst won de US Open.

Swiatek (22) kan op het eindejaarstoernooi, waaraan de beste acht tennissters van dit jaar deelnemen, weer de nummer 1 van de wereld worden, mits de Belarussische ranglijstaanvoerster Aryna Sabalenka de finale niet haalt.

Gehinderd door de wind sloeg Gauff slechts zes ‘winners’ tegenover 31 onnodige fouten. Swiatek had betere cijfers met elf winnende slagen en 22 ‘unforced errors’. Het was de negende zege van Swiatek in de onderlinge duels met Gauff, die haar dit jaar in Cincinnati voor het eerst had verslagen. Dat deed de 19-jarige Amerikaanse kort voor haar winst op de US Open.

Sabalenka moet in de andere groep de Kazachse Elena Rybakina verslaan om zich te plaatsen voor de halve finales van zaterdag.