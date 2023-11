Van de Zandschulp verliest van Roeblev op masterstoernooi Parijs

Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de kwartfinales van het masterstoernooi van Parijs-Bercy te halen. De 28-jarige Nederlander, die via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi was doorgedrongen, kon niet verrassen tegen de Rus Andrej Roeblev. De nummer 5 van de wereld won met 6-3 6-3.

Van de Zandschulp serveerde aanvankelijk sterk. Roeblev pakte in de vierde game toch voor het eerst de servicegame van de Veenendaler af. Zelf kreeg de nummer 60 van de wereld in de eerste set geen kansen op een break.

Ook in de tweede set bleef Roeblev sterk serveren. In de zevende game brak hij de Nederlander. Bij een 4-3-tussenstand wist Van de Zandschulp zijn eerste breakpoint niet te benutten. In de volgende game benutte de 26-jarige Rus zijn eerste wedstrijdpunt, na ruim een uur spelen. Roeblev speelt in de volgende ronde tegen de Italiaan Jannik Sinner of Alex de Minaur uit Australiƫ.

Van de Zandschulp was in de tweede ronde verrassend te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, die twaalfde staat op de wereldranglijst. De Nederlander speelt later deze maand met Oranje op de Daviscup Finals.

Tallon Griekspoor is de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel in Parijs. De beste tennisser van Nederland speelt donderdagavond tegen Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld.