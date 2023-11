Van der Poel begint op 22 december in Mol aan veldritseizoen

Wereldkampioen Mathieu van der Poel begint zijn veldritseizoen op 22 december in het Belgische Mol. Daar staat dan de Zilvermeercross op het programma, waar hij vorig jaar als tweede eindigde achter rivaal Wout van Aert. Een dag later rijdt de Nederlander in Antwerpen zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, meldt zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel crosst op 30 december voor het eerst weer in eigen land, tijdens de wereldbeker in Hulst. Op 28 januari rijdt de Nederlander voor de wereldbeker in Hoogerheide.

Op 4 februari verdedigt Van der Poel zijn wereldtitel in het Tsjechische Tabor. In Hoogerheide werd de 28-jarige Nederlander afgelopen winter voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden. Begin augustus volgde in het Schotse Glasgow de wereldtitel op de weg.