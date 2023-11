Verstappen wil scenario als vorig jaar met Pérez voorkomen

Drievoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen heeft in aanloop naar de Grote Prijs van Brazilië laten weten niet te zitten wachten op een herhaling van vorig jaar. Toen negeerde de Red Bull-coureur stalorders en liet hij teamgenoot Sergio Pérez niet passeren in de laatste ronde.

“Vorig jaar is dat niet goed besproken voordat we het raceweekend ingingen”, zei Verstappen donderdag. “Ik denk dat het beter is voor iedereen dat we niet weer in zo’n situatie terechtkomen. Ik denk dat we de snellere auto hebben en dat Sergio de rest voor kan blijven zonder mijn hulp.”

De Nederlander gaat in Brazilië op jacht naar zijn zeventiende overwinning van het seizoen en kan ontspannen toewerken naar de grand prix. Teamgenoot Pérez kan dat, ook door zijn vroege crash in thuisland Mexico, niet.

Of de huidige nummer 2 van het WK-klassement volgend seizoen nog teamgenoot is van Verstappen, is nog niet duidelijk. Onder anderen de Australiër Daniel Ricciardo (AlphaTauri) wordt genoemd als mogelijke opvolger. Dat zou voor hem een terugkeer bij Red Bull betekenen.

Verstappen houdt zich daarover op de vlakte. “Ik heb altijd een goede band gehad met Daniel toen we teamgenoten waren en zelfs nadat we geen teamgenoten meer waren. Maar ik heb ook een goede band met Sergio”, zegt hij.

“Als het volgend jaar Sergio is, is dat geweldig. Ik heb een goede werkrelatie met hem en hij is ook een prima vent. Als het Daniel wordt, kunnen we het ook goed met elkaar vinden en zullen we weer een geweldige tijd hebben.”