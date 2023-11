Djokovic klopt titelverdediger Rune in Parijs en neemt revanche

Tennisser Novak Djokovic heeft zich door een overwinning op Holger Rune bij de laatste vier geschaard bij het masterstoernooi van Parijs-Bercy. De nummer 1 van de wereld wees de Deense titelverdediger na bijna drie uur spelen in drie sets terug: 7-5 6-7 (3) 6-4.

Djokovic, donderdag ook maar net te sterk voor Tallon Griekspoor, verzilverde in de eerste set bij een 6-5-stand meteen zijn eerste breakpoint en daarmee pakte hij bovendien de setwinst.

In de tweede set werd Djokovic in de derde game gebroken, maar de Serviër sloeg direct terug met een rebreak. Hij liet bij een 5-4-voorsprong een matchpoint liggen en gaf vervolgens in de tiebreak niet thuis. Rune pakte de set met een backhandwinner langs de lijn.

Na een medische time-out van Djokovic deed Rune in de beslissende set bij een 3-1-achterstand hetzelfde. De partij bleef boeien en de 24-voudig grandslamkampioen behield de break voorsprong. Op 5-4 maakte Djokovic het af door zijn tweede matchpoint te benutten.

Het treffen tussen Djokovic en Rune was een herhaling van de finale van vorig jaar in Parijs. Toen won de Deen knap in drie sets, waardoor hij zijn eerste masterstitel in de wacht sleepte.