Europees kampioenschap wielrennen blijft onderdeel van multi-EK

Het Europees kampioenschap wielrennen zal ook in 2026, 2030 en 2034 deel uitmaken van het zogenoemde multi-EK. Dat maakte de Europese wielerbond UEC vrijdag bekend in het Franse Pont-Château, waar dit weekend het EK veldrijden plaatsvindt.

Wielrennen stond ook in 2018 in Glasgow en in 2022 in München al op het programma van het multi-EK. Het is nog niet bekend waar de volgende edities van de gecombineerde EK’s zullen plaatsvinden. In München werd vorig jaar in negen sporten om Europees eremetaal gestreden. Naast wielrennen waren dat atletiek, beachvolleybal, kano-kajak, roeien, sportklimmen, tafeltennis, triatlon en turnen.

“De bedoeling is om alle olympische disciplines van onze sport (weg, piste, mountainbike cross-country, BMX racing en BMX freestyle park) in de European Championships te integreren”, meldde de UEC. “Bovendien onderzoeken we de mogelijkheid om ook jeugdcategorieën aan bod te laten komen.”