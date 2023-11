Klagende Verstappen klokt zestiende tijd bij training São Paulo

Max Verstappen heeft bij de vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië de zestiende tijd gereden op het circuit in São Paulo. De Nederlander klokte een tijd van 1.12,793. Carlos Sainz reed met 1.11,732 de beste tijd in zijn Ferrari en bleef daarmee teamgenoot Charles Leclerc voor.

Verstappen, die de hele training op de harde band reed, was niet blij. Eerst mopperde hij over zijn loszittende stoeltje en even later was hij ook niet te spreken over het gedrag van zijn Red Bull. Dat was voor de Nederlander reden om naar binnen te gaan. Er was regen voorspeld in de Braziliaanse metropool, maar die bleef uit.

De Ferrari’s staan er vooralsnog goed voor in Brazilië, voor Red Bull is werk aan de winkel. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, klokte slechts de achttiende tijd. Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton reden respectievelijk de derde en twaalfde tijd. Beide coureurs eindigden op de medium banden.

De kwalificatie voor de GP van Brazilië is later vrijdag. Zaterdagavond staat een sprintrace op het programma, zondag is de race. Verstappen won in 2019 in Brazilië, Russell was vorig jaar de beste.