Korrel relativeert meer en leeft ontspannen toe naar EK judo

Michael Korrel leeft ontspannen toe naar de EK judo in Montpellier, waar hij komend weekend zijn titel verdedigt. De titelhouder in de klasse tot 100 kilogram probeert de gebeurtenissen op de tatami wat meer in perspectief te plaatsen en ontwikkelt zich ook naast de judomat.

‘Korrel for Gold’, viel er jarenlang op al zijn platforms te lezen. Goud in Tokio, daar was alles op afgestemd. Maar de Olympische Spelen van Tokio draaiden uit op een teleurstelling. Al na 5 minuten zat het toernooi erop voor Korrel, na een nederlaag in de golden score.

Korrel is inmiddels 29 en hij is niet meer zo obsessief met olympisch goud bezig als in aanloop naar de vorige Spelen. “Je wordt gewoon ouder. Ik was 21 en ik sloot gelijk aan. Ik was ‘obsessed’ door judo, maar inmiddels heb ik gewoon daaromheen veel stabiliteit. Ik heb een huisje gekocht en ben vorig jaar getrouwd”, aldus de nummer 3 van de wereld.

“Bovendien begeleid ik tegenwoordig naast mijn judoloopbaan mannen die doelen hebben op fysiek vlak. Ik help ze met hun training, voeding en alles wat daar mee te maken heeft. Ik merk dat het me goed doet als mijn focus soms ergens anders op ligt, maar als ik de mat op stap ben ik volledig gefocust.”

Ondanks dat Tokio niet werd hoe hij het zich had voorgesteld, wilde hij koste wat kost door tot Parijs. “De Spelen kwamen natuurlijk sneller, omdat Tokio met een jaar verlaat was”, aldus Korrel. “Al heb ik wel een tijdje in een ontkenningsfase gezeten, zo van: hoe kan mij dit nu overkomen? Daarna ga je analyseren: waar kwam het nu door en wat kunnen we doen zodat het beter wordt? Het is een bijzonder leerzame periode geweest.”

Vorig jaar werd Korrel Europees kampioen en begin dit jaar won hij de prestigieuze Grand Slam van Parijs. Het moet gek lopen, wil hij plaatsing voor de Spelen nog mislopen. De beslissing valt pas vlak voor het toernooi. “Ik heb best veel rust, want ik heb behoorlijk wat resultaten neergezet”, aldus Korrel.

“Ik zou zelf als bond nooit kiezen voor zo’n lang kwalificatietraject, zodat de sporters rustig naar de Spelen toe kunnen werken. Als je al twee jaar bezig bent, dan heb je toch wel een aardig beeld? Tenzij je allebei in de top 4 van de wereld staat en het stuivertje wisselen is. Bij de mannen is dat niet het geval, maar dit zijn nu de regels en daar hebben we mee te dealen.”

In Montpellier hoopt Korrel zondag de Europese titel te prolongeren. “Ik zit er lekker in en heb geen blessures of klachten. Ik ben wel weer klaar voor een nieuwe uitdaging en ik ga naar de EK voor de titel.”

De EK judo beginnen vrijdag.