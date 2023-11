Nederlandse cricketers verliezen van Afghanistan op WK

Nederland is op het WK cricket in India onderuitgegaan tegen Afghanistan. In Lucknow wonnen de Afghanen met zeven wickets, waardoor Nederland nu op plek acht staat in de poule. Door de nederlaag is het bereiken van de halve finales vrijwel onmogelijk geworden. Een plek bij de eerste vier is vereist.

Oranje startte nog sterk, maar daarna werden er meerdere foutjes gemaakt. Daardoor wist Nederland slechts 179 runs te noteren. Bij Afghanistan, dat de zege na 31.3 overs (181/3) al binnen had, was Hashmatullah Shahidi met 56 runs topscorer. Vorig jaar verloren de Nederlanders ook al van Afghanistan, toen in de Super League.

De Afghanen kunnen op het WK nog de halve finales halen. Nederland speelt nog tegen Engeland en India. Oranje won twee wedstrijden, maar de rest ging verloren.