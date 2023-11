Niet fitte Djokovic na gevecht: Griekspoor verdiende te winnen

Novak Djokovic gaf na zijn zwaarbevochten overwinning op Tallon Griekspoor bij het masterstoernooi van Parijs-Bercy eerlijk toe dat de Nederlandse tennisser het hem ontzettend moeilijk had gemaakt. “Ik denk dat hij het verdiende om de partij te winnen”, zei de Serviër, die uiteindelijk met 4-6 7-6 (2) 6-4 zegevierde.

Daardoor bereikte Djokovic, de nummer 1 van de wereld, de kwartfinales. “Ik voelde me goed aan het begin van de wedstrijd, ik serveerde goed, maar daarna voelde ik mij heel zwak. Ik voelde me slecht tot het einde van de derde set. Het was ingewikkeld, omdat mijn energieniveau zo laag was.”

Een maagvirus speelde Djokovic in zijn partij tegen Griekspoor parten. Na het verlies van de eerste set nam hij een medische time-out. “Het is moeilijk om helder te blijven als je de afgelopen drie dagen meer tijd op het toilet door hebt gebracht dan op de baan. Ik bekijk het van dag tot dag. Ik hoop dat het vrijdag beter gaat.”

Dan speelt Djokovic tegen Holger Rune. De als zesde geplaatste Deen had weinig moeite met de Duitser Daniel Altmaier: 6-3 6-3.