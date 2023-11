Ook B-staal Jumbo-Visma-renner Hessmann positief

Bij de in juni betrapte Duitse wielrenner Michel Hessmann van Jumbo-Visma is ook de B-staal positief. De wielerploeg had de 22-jarige Duitser in augustus al voorlopig geschorst na een positieve dopingcontrole.

Hessmann testte op 14 juni bij een out-of-competitioncontrole positief op een vochtafdrijvend middel dat in een medicijn zat. De Duitse antidopingautoriteit bevestigde aan de krant Badische Zeitung dat ook de B-staal verhullende middelen bevat. Het antidopingbureau heeft nog niet bekendgemaakt om welk middel het gaat.

Hessmann maakte eerder dit jaar deel uit van de ploeg van Jumbo-Visma die Primoz Roglic aan de eindzege van de Ronde van Italiƫ hielp.