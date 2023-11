Oud-volleybalinternational Schoot heeft kanker

Myrthe Schoot is ernstig ziek. De 35-jarige voormalig volleybalster heeft kanker, zo maakt ze vrijdag zelf bekend op Instagram. Om wat voor vorm het gaat is niet bekendgemaakt.

“Ik had nooit verwacht dat dit mij zou kunnen gebeuren, maar op 11 oktober om 17.18 uur ontving ik een telefoontje dat mijn wereld even stil zette: ‘het is niet goed, je hebt kanker.'”, schrijft ze. “De afgelopen weken volgden er veel onderzoeken, waarin de ernst van de situatie steeds meer duidelijk is geworden.” Verdere details over haar zieke geeft de voormalig Oranje-international niet.

Schoot zegt dat ze voor de zwaarste wedstrijd van haar leven staat. “De komende periode is onzeker en ik weet niet wat te verwachten.” Meerdere sporters hebben gereageerd op haar post, onder wie judoka Roy Meyer en oud-atlete Dafne Schippers.

Schoot debuteerde in 2010 in het Nederlandse volleybalteam. Sindsdien kwam ze 387 keer uit voor Oranje. Eerder dit jaar beëindigde zij haar loopbaan.