Pegula wint ook derde duel, Sabalenka – Rybakina onderbroken

De Amerikaanse Jessica Pegula heeft ook haar derde groepswedstrijd op de WTA Finals gewonnen. De als vijfde geplaatste Amerikaanse versloeg de Griekse Maria Sakkari met overtuigende cijfers: 6-3 6-2. De partij in de Mexicaanse stad Cancun duurde maar 79 minuten.

Pegula (29) had eerder al gewonnen van Aryna Sabalenka en Elena Rybakina. Die twee speelsters strijden in de Bacalar-groep om de tweede plaats, die ook recht geeft op een plek in de halve finales. Die wedstrijd werd onderbroken in de slotfase van de tweede set, door regen. Sabalenka won de eerste set met 6-2, terwijl Rybakina in de tweede set met 5-3 voor staat.

Het duel tussen Sabalenka en Rybakina wordt vrijdag voltooid. Dan valt ook de beslissing in de andere groep. Zaterdag staan de halve finales gepland en de eindstrijd is zondag.

De afgelopen dagen klonk er veel kritiek vanuit de speelsters. Die vonden dat de faciliteiten in Cancun niet pasten bij de status van het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters van het seizoen.