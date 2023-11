Tennisser Tsitsipas naar laatste vier masterstoernooi Parijs

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft de halve finales bereikt van het masterstoernooi van Parijs-Bercy. De Griekse nummer 6 van de wereld had weinig moeite met de Rus Karen Chatsjanov: 6-3 6-4.

Tsitsipas, die zich donderdag door een overwinning op Alexander Zverev al plaatste voor de ATP Finals in Turijn, had tegen Chatsjanov in de eerste set voldoende aan één break. In de tweede set verspeelde hij een 3-1-voorsprong, maar bij een 4-4-stand brak Tsitsipas de Rus opnieuw om vervolgens door te stomen naar de zege.

In de halve eindstrijd treft Tsitsipas de Bulgaar Grigor Dimitrov. Die rekende in drie sets af met de Pool Hubert Hurkacz (6-1 4-6 6-4).