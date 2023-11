Verstappen verovert poleposition van GP van São Paulo

Max Verstappen begint zondag vanaf poleposition aan de Grand Prix van São Paulo. De regerend wereldkampioen was op het Autódromo José Carlos Pace bij São Paulo met 1.10,727 de snelste in de derde kwalificatie. Naast de Red Bull staat Charles Leclerc in de Ferrari. De tweede startrij wordt ingenomen door Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso.

Nadat de coureurs een eerste tijd hadden neergezet in de derde kwalificatie sloeg het weer om. Boven het Braziliaanse circuit hingen donkere wolken en het begon kort daarop hard te regenen. De raceleiding stopte de kwalificatiesessie en liet weten dat die niet meer zou worden hervat. De kwalificatie was ook al met een kwartier vertraging begonnen vanwege schoonmaakwerkzaamheden op het circuit.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez was een van de slachtoffers van de omstandigheden. De Mexicaan moest voor het beëindigen van zijn snelle ronde van het gas, omdat eerder Oscar Piastri (McLaren) van de baan was geschoten. Pérez zette daardoor de negende tijd neer. Het Mercedes-duo Lewis Hamilton en George Russell start op de plaatsen vijf en zes.

Verstappen, die voor de elfde keer dit seizoen de pole pakte, sprak van waanzinnige weersomstandigheden. “We wisten dat het ging komen, maar niet precies wanneer. Het rondje voelde verschrikkelijk. Ik denk dat de wind ineens opstak en heel sterk werd en dat we daardoor veel tijd verloren.”

Ook concurrent Leclerc, in de afgelopen twee races de snelste in de kwalificaties, beaamde dat. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Er was nog geen regen, maar de auto was ineens extreem lastig te besturen.”

De wereldkampioen in de Red Bull verwacht voor zondag een spannende race. “Het zit allemaal heel dicht bij elkaar en ik verwacht dat ook voor de race”, zei Verstappen. “Vorig jaar kregen we dat niet goed voor elkaar, maar we zijn dit jaar beter.”

Zaterdagavond staat een sprintrace op het programma, zondag is de race. Verstappen won in 2019 in Brazilië, Russell was vorig jaar de beste.