Wembanyama leidt Spurs in NBA met 38 punten langs Suns

De Franse basketballer Victor Wembanyama heeft San Antonio Spurs in de NBA met 38 punten langs Phoenix Suns geholpen. Het werd in het Footprint Center in Phoenix 132-121 voor de Spurs. De 19-jarige Wembanyama, bezig aan zijn eerste seizoen in de NBA, wist in de eerste wedstrijden voor de Spurs nog niet zo vaak te scoren.

De Suns maakten een achterstand van liefst 27 punten ongedaan en met nog ruim 4 minuten op de klok stond het 116-116. De Spurs maakten vervolgens twaalf punten op een rij, waarvan Wembanyama er tien voor zijn rekening nam.

“Iemand moet het doen. Morgen zal een van mijn teamgenoten opstaan. Zo werkt het bij goede teams”, zei Wembanyama over zijn belangrijke rol. “In de NBA spelen de grootste spelers ter aarde. Maar tot nog toe gaat het best wel goed.”

San Antonio Spurs wist drie van de eerste vijf duels te winnen en bezet de zevende plek in de Western Conference.