Als eerste geplaatste Sabalenka naar laatste vier WTA Finals

De als eerste geplaatste tennisster Aryna Sabalenka staat door een 6-2 3-6 6-3-zege op Elena Rybakina in de halve finales van de WTA Finals. De wedstrijd in de Mexicaanse stad Cancun werd donderdag nog stilgelegd door het slechte weer.

De partij werd een dag later hervat bij een 6-2 3-5 stand in de tweede set. Rybakina trok even later op eigen service de stand in sets gelijk. Sabalenka had de nodige moeite om in de derde set haar eerste servicegame te winnen, maar de Belarussische liep vervolgens uit naar een 3-1-voorsprong. Ze moest in de vijfde game een break toestaan, waarna ze de marge in de volgende game herstelde. In een lange negende game poetste ze vijf breakpoints weg en haalde de winst binnen op haar vierde matchpoint.

Met de zege legde Sabalenka beslag op de tweede plaats in de poule achter de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka treft in de halve finale de Poolse Iga Swiatek, de winnares van de andere poule. Swiatek won tegen de Tunesische Ons Jabeur haar derde partij in slechts 67 minuten: 6-1 6-2.

Pegula speelt in de halve finale tegen haar landgenote Coco Gauff, de winnares van de US Open. Ondanks moeilijke weersomstandigheden en meerdere onderbrekingen kwam Gauff knap terug tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova: 5-7 7-6 (4) 6-3.

Vondrousova leek bij een stand van 5-7 5-6 op weg naar de zege, maar Gauff draaide de wedstrijd om. De Amerikaanse brak de Wimbledon-kampioene om op 6-6 te komen en won vervolgens de tiebreak. Ze brak Vondrousova daarna in de vijfde game van de derde set en haalde de overwinning binnen met een tweede break.