Djokovic na nieuwe driesetter finalist in Parijs

Tennisser Novak Djokovic heeft de finale bereikt op het masterstoernooi van Parijs-Bercy. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de halve finales de Rus Andrej Roeblev. Daarvoor had hij drie sets nodig: 5-7 7-6 (3) 7-5. De partij duurde iets meer dan 3 uur.

Beide tennissers verloren hun eerste opslaggame waarna het tot 5-5 gelijk op ging. Roeblev kreeg een setpoint op de opslag van Djokovic, die met een backhandreturn in de fout ging.

Djokovic (36) pakte de tweede set via een tiebreak en vervolgens de derde dankzij een break in de twaalfde game, meteen het einde van het duel. Voor Djokovic was het de derde driesetter op rij in Parijs, waar hij in de derde ronde Tallon Griekspoor versloeg en in de kwartfinales ook de Deen Holger Rune een set zag winnen.

Tegenstander in de finale is de Bulgaar Grigor Dimitrov die in zijn halve finale in drie sets te sterk was voor de Griek Stefanos Tsitsipas: 6-3 6-7 (1) 7-6 (3).

De 32-jarige Dimitrov is de nummer 17 van de wereld. Zijn laatste toernooizege dateert van 2017 toen hij de ATP Finals won. Dit jaar bereikte hij in Genève de finale waarin hij verloor van de Chileen Nicolas Jarry. Op het masterstoernooi van Shanghai verloor hij vorige maand in de halve finales van Roeblev.