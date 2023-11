Dubbelspecialist Rojer in 2024 niet verder met Arévalo

Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer vormt geen koppel meer met Marcelo Arévalo uit El Salvador. De 42 jaar oude Rojer, tegenwoordig de nummer 16 van de wereld in het dubbelspel, vervolgt zijn loopbaan aan de zijde van de Brit Lloyd Glasspool.

“Marcelo heeft me verteld dat hij niet verder wilde. Het leven van een dubbelspeler is soms lastig, want ik zag het niet aankomen. De wereld van dubbelspelers is soms lelijk”, zei Rojer over het besluit van zijn dubbelpartner.

Rojer en Arévalo wonnen vorig jaar Roland Garros. Dat betekende Rojer zijn derde grandslamtitel. In 2015 was hij de beste op Wimbledon en in 2017 op de US Open. Op die toernooien vormde hij een koppel met de Roemeen Horia Tecau.

Het tennisseizoen wordt half november afgesloten met de ATP Finals, waarvoor Rojer en Arévalo zich net niet hebben geplaatst. Mogelijk wordt Rojer ook nog opgeroepen door captain Paul Haarhuis voor de Daviscup Finals, eind november in Malaga.