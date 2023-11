Handballers verslaan Noorwegen in Golden League na sterke comeback

De Nederlandse handballers hebben in het toernooi om de Golden League knap gewonnen van Noorwegen. In Straume knokte het team van bondscoach Staffan Olsson zich in de tweede helft terug en won met 37-32.

Halverwege leidden de Noren nog met 23-19, maar na de rust kwam Oranje knap terug tot 32-32 en nam daarna het initiatief helemaal over.

De Golden League geldt als voorbereidingstoernooi op het EK in januari in Duitsland. Zondag volgt de wedstrijd tegen wereldkampioen Denemarken. Nederland had de eerste wedstrijd in het toernooi met 39-28 verloren van Spanje.

Oranje kan bij het toernooi in Noorwegen door blessures niet beschikken over Dani Baijens, Samir Benghanem, Evan de Lange en Tom Jansen. Laatstgenoemde mist wegens een kruisbandblessure ook het EK.