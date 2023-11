KNSB maakt ‘aangepaste’ selectie wereldbekerwedstrijd Japan bekend

De KNSB heeft de definitieve selectie voor de eerste wereldbekerwedstrijd langebaanschaatsen in het Japanse Obihiro bekendgemaakt. De selectiecommissie was genoodzaakt om een aantal wijzigingen aan te brengen na het afzeggen van de Nederlandse schaatsers van AH-Zaanlander voor de World Cup van volgende week vrijdag.

De keuze zou normaal gesproken gebaseerd zijn op de prestaties tijdens het World Cup Kwalificatie Toernooi (WCKT) van afgelopen weekend en (voor de teamonderdelen) op voordracht van bondscoach Rintje Ritsma. Vrijdag werd duidelijk dat Nederlandse schaatsers van AH-Zaanlander, onder wie olympisch kampioene Irene Schouten, niet naar Japan afreizen. Volgens Coach Jillert Anema is de reis te vermoeiend. Ook Marwin Talsma is niet aanwezig in Obihiro.

“Door de afmeldingen hebben we voor World Cup 1 enkele andere rijders geselecteerd”, zei Freek van der Wart, disciplinemanager langebaan/kortebaan, namens de selectiecommissie. “Voor de teamonderdelen heeft de bondscoach een keuze gemaakt uit de rijders die beschikbaar zijn. Zijn keuze is mede gebaseerd op de ervaringen van de gezamenlijke trainingen die de afgelopen maanden zijn gehouden.”

Van der Wart verklaarde dat ze meerdere keren bij de topploegen het belang van de wereldbekerwedstrijden hadden benadrukt. “Daar moeten we punten verdienen voor het ‘overall’ World Cup-klassement dat later bepaalt met hoeveel Nederlanders we aan het EK en WK Afstanden en het WK Allround en Sprint mogen deelnemen. We kunnen niemand verplichten deel te nemen en er zijn altijd plausibele redenen te bedenken om af te zeggen. Maar we moeten met z’n allen doordrongen raken van het collectieve belang om bij de World Cups zo veel mogelijk startbewijzen voor TeamNL te verdienen voor EK’s, WK’s en straks ook de Olympische Spelen.”

Ondanks de afzeggingen voor Japan denkt Van der Wart dat de “schade” deze keer meevalt. “Als de meeste rijders de komende World Cups voldoen aan de verwachtingen en we niet vaker met meerdere afmeldingen te maken krijgen, dan zouden we dit seizoen nog steeds aan het maximale quotum voor de titeltoernooien moeten kunnen komen”, aldus Van der Wart. De afzeggers voor Japan zijn wel opgenomen in de definitieve selectie voor de tweede wereldbekerwedstrijd in het Chinese Beijing een week later.

Selectie voor Obihiro, Japan (10 tot en met 12 november).

Vrouwen:

500 meter: Femke Kok, Jutta Leerdam, Naomi Verkerk, Dione Voskamp en Marrit Fledderus.

1000 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Antoinette Rijpma-De Jong, Marrit Fledderus en Helga Drost.

1500 meter: Esther Kiel, Antoinette Rijpma-De Jong, Joy Beune en Sanne in ’t Hof.

3000 meter: Joy Beune, Sanne in ’t Hof, Antoinette Rijpma-De Jong, Esther Kiel en Reina Anema.

Mass start: Esther Kiel en Reina Anema.

Team Pursuit: Joy Beune, Esther Kiel en Reina Anema.

Mannen

500 meter: Merijn Scheperkamp, Sebas Diniz, Kai Verbij, Hein Otterspeer en Janno Botman.

1000 meter: Tim Prins, Tijmen Snel, Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Janno Botman.

1500 meter: Patrick Roest, Kjeld Nuis, Wesly Dijs, Thomas Krol en Louis Hollaar.

5000 meter: Patrick Roest, Chris Huizinga, Jesse Speijers, Marcel Bosker en Bart Hoolwerf.

Mass start: Bart Hoolwerf en Marcel Bosker.

Team Pursuit: Marcel Bosker, Bart Hoolwerf en Louis Hollaar.

Mixed gender relay: Femke Kok en Wesly Dijs.