Nageeye wil nog beter in marathon New York en denkt al aan Parijs

Abdi Nageeye kijkt ernaar uit zichzelf te verbeteren in de marathon van New York zondag. De 34-jarige marathonloper eindigde in 2021 als vijfde op de beroemde marathon, werd vorig jaar derde en wil die lijn graag doortrekken. “Daar teken ik voor. Alleen de eerste of tweede plaats telt”, keek hij vooruit op New York en ook al een beetje op de marathon van de Spelen van Parijs.

Dat hij weer van start gaat in New York ligt volgens de geboren Somaliër vooral aan de plek in de kalender. “Je hebt nog genoeg tijd om je voor te bereiden als je in juli of in augustus een marathon hebt gelopen.” Van de stad is Nageeye niet speciaal een liefhebber, “maar de marathon maakt het wel mooi.”

De winnaar van zilver op de marathon van de Spelen van Tokio was teleurgesteld nadat hij in augustus tijdens de WK in Boedapest had moeten opgeven. Hoe is het mogelijk, vroeg Nageeye zich af. Hij bleef wel actief, al moest hij vaak aan Boedapest denken, maar vond toch de motivatie. “Ik was niet geblesseerd en kon doortrainen, waarom zou ik zielig zijn?”, besloot hij.

Zijn voorbereiding op New York deed de atleet vooral door heuvelop te lopen. “Ik heb heel veel getraind op heuvels, uphill en downhill. Jezelf ‘pushen in longruns’. Meer hoogtemeters maken dan in het parcours.” Daarmee trainde Nageeye ook al voor de olympische marathon van Parijs op de Spelen volgend jaar. “Die marathon heeft nog meer hoogtemeters en zal heel zwaar zijn. Je kunt je daar beter anderhalf jaar op voorbereiden dan alleen de laatste twee maanden.”

Nageeye was al twee keer goed in New York, waar minder dan bijvoorbeeld in Londen, Berlijn of Rotterdam om een snelle tijd wordt gelopen, maar vooral om de winst wordt gestreden. “Je moet geduld hebben. Als je slim genoeg bent, kun je goed eindigen”, legt hij uit. “Ik moet de brug overleven en dan net als op de Spelen lang wachten en op mijn eindschot vertrouwen. Het is wachten, wachten, wachten.”

Hij heeft lessen getrokken uit de voorgaande edities. “Ik wil niet weer gedropt worden. Vorig jaar heb ik te veel op kop gelopen”, vertelt hij over de achtervolging op de Braziliaan Daniel Do Nascimento. “Maar je weet soms ook niet wanneer je wel moet versnellen”, zegt hij. “Een jaar eerder lieten we een Marokkaan en een Italiaan die niet zo bekend waren weglopen. Die werden uiteindelijk tweede en derde. Maar dat maakt het ook mooi, je weet niet hoe het gaat lopen.”