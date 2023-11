Tennisser Roeblev wint in Parijs en treft Djokovic in halve finale

Tennisser Andrej Roeblev heeft zich geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi van Parijs-Bercy. De 26-jarige Rus was met 4-6 6-3 6-1 te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. Roeblev speelt in de halve finale tegen de Serviër Novak Djokovic, de mondiale nummer 1, die eerder de Deense titelverdediger Holger Rune uitschakelde (7-5 6-7 (3) 6-4).

Roeblev verloor tegen De Minaur de eerste set na een break in de negende game. In de tweede set kwam de Russische nummer 5 van de wereld op 3-1, maar De Minaur sloeg meteen terug. Met een tweede break pakte Roeblev alsnog de setwinst. De Rus liep in de derde set uit naar een 4-0 voorsprong en haalde even later de zege binnen op zijn zesde matchpoint.

Roeblev schakelde in de achtste finales de Nederlander Botic van de Zandschulp uit. Djokovic was toen te sterk voor Tallon Griekspoor, de beste tennisser van Nederland.

De andere halve finale in Parijs gaat zaterdag tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en Grigor Dimitrov uit Bulgarije.