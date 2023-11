Tennissers Zverev en Rune maken deelnemersveld ATP Finals compleet

Het deelnemersveld voor de ATP Finals is met de kwalificatie van tennissers Alexander Zverev en Holger Rune compleet. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrej Roeblev en Stefanos Tsitsipas waren eerder al verzekerd van deelname aan het evenement voor de acht beste spelers van het seizoen.

Zverev bereikte deze week de achtste finales van het masterstoernooi van Parijs-Bercy, waar de 26-jarige Duitser werd uitgeschakeld door Tsitsipas. De 20-jarige Deen Rune verloor vrijdag in de kwartfinales van Djokovic.

Naast Rune is ook Alcaraz pas 20 jaar oud. Het is de eerste keer sinds 2000 dat er twee spelers van 20 jaar of jonger meedoen aan de ATP Finals. Lleyton Hewitt en Marat Safin waren indertijd respectievelijk 19 en 20 jaar oud.

Vier van de acht spelers schreven de ATP Finals in het verleden op hun naam. Djokovic won het toernooi zes keer. Zverev (2018 en 2021), Tsitsipas (2019) en Medvedev (2020) waren eveneens succesvol.

De ATP Finals vinden van 12 tot en met 19 november plaats in Turijn.