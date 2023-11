Veldrijdster Van Empel onbedreigd naar Europese titel

De Nederlandse veldrijdster Fem van Empel heeft in het Franse Pontchâteau met groot machtsvertoon de Europese titel veroverd. De titelverdedigster en regerend wereldkampioene reed vrijwel van start tot finish alleen voorop en finishte met een voorsprong van ruim anderhalve minuut op haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. De Italiaanse Sara Casasola verraste met brons.

Van Empel won dit seizoen alle zeven crossen waarin ze startte.

De 21-jarige Brabantse kondigde eerder aan dat ze na het EK een korte pauze inlast. “Dat heb ik wel nodig”, legde ze na de cross uit. “Het is mentaal best zwaar om elke keer als topfavoriet aan de start te staan. Fysiek ben ik heel goed, maar het is best lastig om me steeds weer te motiveren. Ik ben toe aan wat rust.” Op het EK ontbraken onder anderen Puck Pieterse en Shirin van Anrooij, die hun seizoen ook even hebben onderbroken.

De wedstrijd was door de slechte weersomstandigheden in het westen van Frankrijk met een dag uitgesteld. Alvarado was als eerste weg op het bijzonder drassige parcours. Maar bij de eerste doorkomst had Van Empel in haar regenboogtrui de leiding al overgenomen. “Ik maakte in het begin te veel fouten en had even moeite om in mijn ritme te komen. Het plan was om op de eerste helling te versnellen. Dat lukte en daarna kon ik mijn voorsprong uitbreiden”, vertelde de winnares, die lang Alvarado en Inge van der Heijden als eerste achtervolgsters had.

Halverwege was haar voorsprong al meer dan een minuut. Achter Van Empel verraste de Italiaanse Casasola die vanaf de vierde ronde op een medailleplek reed. Alvarado viel even terug maar herpakte zich en mocht zich ‘best of the rest’ noemen. Net zo verheugd als Van Empel was met haar titel reed Casasola naar het brons.