Frankrijk kandidaat Olympische Winterspelen van 2030

Frankrijk heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de Olympische Winterspelen van 2030. Het evenement zou moeten plaatsvinden in de Franse Alpen, in de regio tussen Nice en Haute-Savoie en vooral gebruikmaken van bestaande infrastructuur.

David Lappartient, hoofd van het Franse Olympisch Comité, hoopt onder een voorgesteld budget van 1,6 miljard euro te komen. “We zullen dit bedrag terugschroeven. De wereld is aan het veranderen en wij moeten ook veranderen”, aldus Lappartient. “Net als met de Spelen van Parijs zijn we op zoek naar duurzame oplossingen, die de veranderende wereld weerspiegelen.”

De Olympische Zomerspelen zijn in 2024 in Parijs. Frankrijk heeft drie keer eerder de Winterspelen georganiseerd: Chamonix in 1924, Grenoble in 1968 en Albertville in 1992.

Frankrijk heeft voor de organisatie van de Spelen in 2030 vooralsnog concurrentie van Zwitserland en Zweden. Een beslissing wordt waarschijnlijk in juli 2024 genomen.