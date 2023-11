Schaatser Jansman tot en met Winterspelen bij ploeg Orie

Schaatser Kars Jansman blijft in ieder geval tot en met de Olympische Winterspelen van Milaan van 2026 verbonden aan de ploeg Jumbo-Visma. De 28-jarige Jansman is een specialist op de lange afstanden. Hij kwalificeerde zich ruim een week geleden voor de enige wereldbekerwedstrijd van dit seizoen op de 10 kilometer, in december in het Noorse Stavanger. Op de 5 kilometer greep hij net naast een ticket.

Eerder verlengden Beau Snellink en Chris Huizinga hun verbintenis met de ploeg van coach Jac Orie.

“Dat de ploeg zo vroeg in het seizoen al bij mij kwam met de vraag of ik mijn contract wilde verlengen, gaf mij een warm gevoel”, reageerde de schaatser uit Hellendoorn via zijn ploeg. “Ik heb geen moment getwijfeld, want ik weet dat ik hier goed op mijn plek zit.”

Jansman brak vorig jaar door. Hij eindigde bij een wereldbekerwedstrijd in het Canadese Calgary als vierde op de 10 kilometer (in een persoonlijk record van 12.58,77) en veroverde bij de NK afstanden een bronzen medaille op diezelfde afstand.