Cricketers verliezen ook van Engeland op WK

Het Nederlands cricketteam heeft op het WK in India zijn zesde nederlaag geleden. Ook Engeland was te sterk voor de ploeg van bondscoach Ryan Cook. De Engelsen wonnen in Pune met 160 runs verschil. In de stand zakte Oranje naar de tiende en laatste plaats. Er rest nog een wedstrijd tegen India, de ploeg die bovenaan staat en alle acht wedstrijden tot nog toe won.

Engeland begon de wedstrijd met batten en kwam tot een score van 339 runs. Ben Stokes, in 2019 de held van het Engelse team dat wereldkampioen werd, had met 108 runs een groot aandeel in de score.

Nederland wist het aan bat de Engelse ploeg niet echt lastig te maken. Scott Edwards (38 runs), Wesley Barresi (37), Sybrand Engelbrecht (33) en Teja Nidamanuru (41) kwamen tot redelijke scores, maar na 179 runs was Nederland klaar aan bat.

Oranje wist op het WK twee keer te winnen, van Zuid-Afrika en Bangladesh. Het team verloor naast Engeland ook van Afghanistan, Australiƫ, Sri Lanka, Nieuw-Zeeland en Pakistan.