‘Kilometervreter’ Kiptum gaat voor wereldrecord in Rotterdam

Kelvin Kiptum moet volgend voorjaar de marathon van Rotterdam nog meer internationale allure geven. De Keniaan doet in de 43e editie op 14 april 2024 een aanval op het wereldrecord van 2.00.35, dat hijzelf een maand geleden liep in de marathon van Chicago. “Als het weer goed is en mijn lichaam in orde, wil ik die tijd verbeteren”, zei de 23-jarige Kiptum tijdens een persbijeenkomst in het Hilton-hotel van Rotterdam.

Hij wil nog niet zinspelen op een tijd onder de magische grens van 2 uur. “Het doel is om sneller te gaan dan ik ooit ben geweest. Aan onder de 2 uur denk ik nog niet”, aldus Kiptum, die zich in ijtempo heeft ontwikkeld op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. Hij debuteerde vorig jaar december in Valencia op de marathon met de winst in 2.01.53. In april won hij Londen in 2.01.25. In oktober liep hij het wereldrecord van 2.01.09 van zijn illustere landgenoot Eliud Kipchoge uit de boeken en zette het op 2.00.35.

“We hebben het nog niet over het precieze schema gehad voor de wedstrijd, al nemen we wel allerlei scenario’s door”, lichtte racedirecteur Marc Corstjens toe. “De ambitie is groot, dus er moet een plan komen.”

Rotterdam beleefde in zijn historie drie keer een race met een wereldrecord op de marathon als uitkomst: in 1985 de Portugees Carlos Lopes (2.07.12), in 1988 de Ethiopiër Belayneh Dinsamo (2.06.50) en in 1998 de Keniaanse Tegla Loroupe (2.20.47).

Corstjens kent Kiptum goed, want hij is ook zijn manager. “We werken samen sinds 2018. In 2019 liep hij als haas (gangmaker) voor de toplopers al eens mee in Rotterdam. Na afloop vertelde hij me hoe hij had genoten van de sfeer en het snelle parcours. Ik wil hier ooit terugkomen om heel hard te lopen, zei hij toen. Nu, volgend jaar zal dat het geval zijn en komt hij als wereldrecordhouder aan de start. Zijn komst past in de sportieve ambities van de marathon van Rotterdam om door te groeien als een van de snelste marathons ter wereld.”

Kiptum (op 23-jarige leeftijd al vader van een zoon van zeven en een dochter van vier), is pas zes jaar serieus bezig met hardlopen. Corstjens zag al snel het talent van de Keniaan, die bekendstaat om zijn enorme trainingsomvang. “Weken van 250 tot 300 kilometer zijn geen uitzondering. Ik ken geen enkele ander atleet die zoveel kilometers maakt in de voorbereiding” zegt Corstjens.”

Ook al staat Rotterdam bekend om een snel parcours, de organisatie neemt voor de komende editie alle hoeken en straten tot in detail door. “Als je grote ambities hebt, moet je kijken naar alle mogelijkheden om het parcours te verbeteren en sneller te maken. De toplopers laten starten op de top van de Erasmusbrug in plaats van aan de voet, behoort tot de ideeën”, aldus de racedirecteur.