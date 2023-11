Marathon Rotterdam wil duizenden deelnemers erbij

De marathon van Rotterdam zet voor de editie van 2024 niet alleen in op een wereldrecord bij de mannen, maar ook op meer deelnemers dan ooit aan de wedstrijd over 42,195 kilometer. Er ligt een aanvraag bij de gemeente Rotterdam om meer hardlopers toe te mogen laten aan de 43e editie.

“We hopen nog 3000 extra startnummers te kunnen uitdelen voor de volgende editie”, zegt de nieuwe directeur Wilbert Lek.

De editie van 2024, die op 14 april wordt gehouden, was binnen acht dagen uitverkocht. Er zijn nu 17.000 inschrijvingen voor de marathon en daarmee zit de organisatie aan de limiet. Er staan meer dan 10.000 mensen op de wachtlijst. Met mogelijk 3000 deelnemers erbij zou het totale aantal inschrijvingen op 20.000 komen.

“Op de langere termijn willen we nog verder groeien, maar dat bekijken we verder na de wedstrijd van volgend jaar. De potentie is er, want heel veel mensen willen hardlopen in Rotterdam, maar het moet bijvoorbeeld wel veilig kunnen”, aldus Lek.