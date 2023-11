Nederlands team zonder beste schaker Giri naar EK

Schaker Anish Giri ontbreekt op het komende Europees kampioenschap voor landen in het Montenegrijnse Budva (11-20 november). Nederlands beste grootmeester, momenteel de nummer 8 op de wereldranglijst, kiest voor deelname aan het grote schaaktoernooi in het Amerikaanse Saint Louis, dat tegelijkertijd plaatsvindt.

Giri, in januari winnaar van het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan Zee, kan in Saint Louis plaatsing voor het Kandidatentoernooi in 2024 zeker stellen. De winnaar van dat toernooi mag de huidige wereldkampioen Ding Liren uitdagen in een tweekamp om de wereldtitel.

Erwin l’Ami coacht Giri op het toernooi in de Verenigde Staten en is dus evenmin beschikbaar voor het Nederlands team, dat op startranglijst de negende plaats inneemt van de in totaal 38 landenteams. Kopman van het Nederlands team in Budva is Jorden van Foreest. Het team van captain Jan Smeets bestaat verder uit Max Warmerdam, Benjamin Bok, Liam Vrolijk en Lucas van Foreest.