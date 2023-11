Tahiti verzet zich tegen bouw olympische surftoren op koraalrif

De organisatie van de Olympische Spelen van Parijs houdt vast aan de gekozen locatie op het eiland Tahiti voor het onderdeel golfsurfen, ondanks protesten van de plaatselijke bevolking. Een petitie tegen de bouw van een 14 meter hoge aluminiumtoren is al door 150.000 mensen ondertekend.

De bouw van dat gevaarte kost 5 miljoen dollar en is volgens de organisatie van de Spelen nodig om aan de veiligheidseisen te voldoen. De bevolking van het eiland in de Stille Oceaan meent dat de constructie het zeldzame koraalrif langs de kust aantast.

President Moetai Brotherson van Frans-PolynesiĆ«, waaronder Tahiti valt, heeft voorgesteld het surfevenement te verplaatsen naar een andere locatie, aan de westkust. “Met het oog op de problemen die er nu spelen en de protesten, kunnen we voor die optie kiezen”, aldus Brotherson.

De organisatie hoopt er in een dialoog met de regering en de bevolking uit te komen en laat ook nog verder onderzoek doen naar de gewenste locatie aan de kust van Teahupoo. “We zoeken naar een oplossing die ons in staat stelt het surfen te organiseren in Teahupoo. Die plek is gekozen vanwege zijn legendarische golven, de mooiste ter wereld”, aldus de organisatie van Parijs 2024.

Er vinden al jaarlijks surfwedstrijden plaats voor de kust van het dorp op Tahiti, die deel uitmaken van de professionele World Surf League. Dan wordt er een bescheiden houten toren opgericht, die na het evenement onmiddellijk wordt gedemonteerd.