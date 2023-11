Tennis Brouwer als lucky loser in tweede ronde in Metz

Tennisser Gijs Brouwer mag als lucky loser in actie komen bij het toernooi in Metz. De 27-jarige Nederlander neemt de plek in van Australiër Alex de Minaur. Brouwer begint in de tweede ronde omdat de als tweede geplaatste De Minaur in de eerste ronde was vrijgeloot. Brouwer speelt in de tweede ronde tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Brouwer probeerde via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Metz te bereiken, maar verloor in de tweede ronde van Abdullah Shelbayh uit Jordanië.

Botic van de Zandschulp strandde in de eerste ronde in de Franse stad. Hij verloor in drie sets van de Fransman Luca Van Assche.