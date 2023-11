Tennisser Brouwer onderuit in Metz

Tennisser Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken van het ATP-toernooi in Metz. De 27-jarige Nederlander moest in de tweede ronde in twee sets buigen voor de Fransman Pierre-Hugues Herbert. Het werd 7-5 6-4.

Brouwer begon goed en kreeg in het begin van de eerste set een breekpunt op de service van de Fransman, maar kon deze niet benutten. Daarna ging het tot 5-5 gelijk op, waarna Herbert profiteerde van een mindere servicebeurt van Brouwer. Herbert kwam op een 6-5-voorsprong en trok de eerste set op eigen service naar zich toe. In de tweede set volstond eveneens één break.

Brouwer kwam als lucky loser in actie in Metz. Hij nam de plek in van de Australiër Alex de Minaur. Brouwer mocht in de tweede ronde beginnen, doordat De Minaur in de eerste ronde was vrijgeloot.