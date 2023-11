Djokovic treft Sinner, Tsitsipas en Rune op ATP Finals

Novak Djokovic kent zijn tegenstanders in de groepsfase van de ATP Finals, het eindejaarstoernooi in Turijn waaraan de beste acht tennissers van het afgelopen seizoen deelnemen. De Servische nummer 1 van de wereld neemt het op tegen de Italiaan Jannik Sinner, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Deen Holger Rune, zo bleek uit de loting.

Titelverdediger Djokovic begint als favoriet aan het toernooi, afgelopen zondag veroverde hij op het masterstoernooi van Parijs zijn zesde titel van dit jaar. De 36-jarige Serviër kan de ATP Finals voor de zevende keer winnen. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Met de Zwitser Roger Federer deelt hij nu het record van zes overwinningen.

In de andere groep treft de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, de Duitser Alexander Zverev en de Russen Daniil Medvedev en Andrej Roeblev. Het toernooi begint zondag.

In het dubbelspel is Wesley Koolhof met zijn Britse partner Neal Skupski als tweede geplaatst. Hun tegenstanders in de groepsfase zijn het Indiaas/Australische koppel Rohan Bopanna/Matthew Ebden, het Amerikaans/Britse duo Rajeev Ram/Joe Salisbury en de Australiërs Rinky Hijikata en Jason Kubler. Koolhof won het toernooi met de Kroaat Nikola Mektic in 2020.