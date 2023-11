Handbalbond verlengt contract bondscoach Olsson al met twee jaar

Bondscoach Staffan Olsson blijft twee jaar langer aan bij de Nederlandse handballers. De Zweed tekende vorig jaar een contract tot september 2024, maar dat is nu al verlengd tot september 2026. Olsson moet de handballers naar de wereldtop leiden.

Onder leiding van Olsson speelde Oranje begin dit jaar zijn eerste WK sinds 1961. Zijn ploeg eindigde als veertiende. In de kwalificatie voor het EK van volgend jaar werd Oranje voor het eerst groepswinnaar. Daardoor speelt de ploeg van Olsson in januari in Duitsland zijn derde Europees kampioenschap in de geschiedenis.

“Staffan Olsson weet met zijn staat van dienst wat er nodig is om de wereldtop te bereiken. Gezien zijn internationale ervaring als trainer en speler is hij de aangewezen man om de ploeg de komende jaren naar de top te leiden”, reageert Jeroen Bijl, technisch directeur van handbalbond NHV.

Olsson verwacht zelf dat dit nog niet zo makkelijk wordt. “Om dichter bij de toplanden te komen, zullen de volgende stappen steeds moeilijker worden. We kunnen het topteams al heel moeilijk maken, maar moeten nog één à twee stappen zetten naar de absolute top en stabieler presteren op een hoger niveau.”