Italiaanse renner Moscon rijdt komend jaar voor Soudal Quick-Step

De Italiaanse wielrenner Gianni Moscon rijdt volgend seizoen voor Soudal Quick-Step. Na twee teleurstellende jaren ziet de Belgische ploeg nog voldoende potentie in de renner met de bijnaam ‘Il Trattore’, die hij kreeg vanwege de vele energie die hij levert tijdens wedstrijden. Moscon won in 2018 de Ronde van Guangxi en werd in 2021 vierde in Parijs-Roubaix.

Moscon (29) reed dit jaar voor Astana, maar kwam niet tot topresultaten. De Italiaan werd onder meer gehinderd door een sleutelbeenbreuk vroeg in het seizoen. Aan het begin van 2022 liep Moscon een coronabesmetting op, wat ervoor zorgde dat hij in verschillende klassiekers de finish niet haalde en besloot een pauze in te lassen.

Voor Moscon was fietsen voor Soudal Quick-Step “een van de doelen” toen hij in 2016 aan zijn professionele carrière begon. “Ik hou van de klassiekers, ik hou van de manier waarop dit team racet en ik kan niet wachten om deel uit te maken van deze groep”, reageert de Italiaan.