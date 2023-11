Nieuwe baas volleybalclub Lycurgus strikt oud-bondscoach Alberda

De Groningse volleybalclub Lycurgus gaat verder onder de naam Nova Tech Lycurgus. Voormalig technisch directeur NOC*NSF en oud-bondscoach Joop Alberda wordt algemeen directeur van de club, waar een tak van het van oorsprong Nederlandse incassobedrijf Nova, opgericht door de broers Ramón en Pascuál AB, de nieuwe eigenaar is.

Lycurgus wordt zo, zo meldden de broers, de eerste Nederlandse volleybalclub met een betaald bestuur en een raad van commissarissen. Met de overname zegt het bedrijf jeugd te willen inspireren om meer te bewegen. “De investering in Lycurgus voelt voor ons als een logische stap. Wij zijn onze onderneming gestart in Groningen en ik werd tijdens het kijken van de eerste wedstrijd direct verliefd op de volleybalsport”, zegt Ramón AB. “Door te investeren in sport kunnen wij via ons programma Embrace the Future jeugd stimuleren tot bewegen en Lycurgus naar een hoger niveau tillen.”

“Dit is een kans die eens in de zoveel tijd voorbij komt”, zegt Arie Wink, voorzitter van Stichting Topvolleybal Groningen. “Ik ben vijf jaar betrokken bij Lycurgus en weet als geen ander hoe moeilijk het is om bedrijven betrokken te krijgen bij topsport. Nova Technology is een indrukwekkend bedrijf en we gaan onze gezamenlijke ambitie voor Lycurgus en de sport inzetten om zoveel mogelijk mensen te inspireren.”