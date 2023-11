Oud-toptennisster Bertens op haar plek als coach langs de baan

Kiki Bertens heeft haar draai langs de kant van de tennisbaan gevonden. De jeugdcoach bij de tennisbond en assistent-coach van het Billie Jean King Cup-team heeft nog geen moment spijt gehad van haar afscheid. Diverse topspeelsters zijn de afgelopen tijd na hun zwangerschap teruggekeerd, maar Bertens is niet van plan dat voorbeeld te volgen. “Ik mis het niet. Iedereen is zwanger en daarna aan het terugkomen. Allemaal respect, maar dat is niet mijn ding”, aldus Bertens aan de vooravond van de wedstrijd met Nederland in de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne.

Vorig jaar deed ze met oud-toppers als Kim Clijsters mee aan een invitatietoernooi in Luxemburg. Maar ook toen ging het niet kriebelen. “Dat is ongeveer de laatste keer dat ik serieus gesport heb, dus dan weet je het wel. Het is voor mij echt wel afgesloten.” De 31-jarige Bertens beëindigde in augustus 2021 haar loopbaan. Vorig jaar werd de winnares van tien WTA-titels moeder van zoon Mats. Na een tijdje begon het weer te kriebelen en besloot ze bij de KNLTB aan de slag te gaan als coach van jonge tennissters en als assistent van captain Elise Tamaëla.

“Ik vind het werken met die jonge meiden heel leuk. Ik denk nog leuker dan ik vooraf had verwacht. Ik haal er heel veel voldoening uit. Van de zomer ben ik ook mee geweest naar een paar toernooien. Dat vind ik stiekem heel erg leuk. Maar ik vind het ook nog steeds heel leuk om thuis te zijn met die kleine, dus ik wil niet heel veel gaan reizen. Maar af en toe vind ik wel leuk.”

Bertens werkt met talenten tussen de 14 en 19 jaar. Ze vindt het moeilijk om te zeggen of er echt grote talenten tussen zitten. “Het zijn meiden die aan elkaar gewaagd zijn. Het zou mooi zijn als ze met elkaar naar toernooien kunnen gaan en elkaar beter kunnen maken. Bij de jongens heb je dat ook gezien.” Het is voor haar af en toe nog wel een valkuil om te denken als sportster, aangezien ze nog niet zo lang geleden is gestopt. “Als coach ben je toch wat meer bezig met de lange termijn. Dat is voor mij af en toe nog wel even switchen.”

Bij de wedstrijd voor de Billie Jean King Cup is ze voor het eerst een van de begeleidsters van Arantxa Rus. “Dat is wel even wennen. Ik heb met Arantxa vaak samen gespeeld en ze is ouder dan ik. Dat is toch wel een beetje gek.”

Als speelster had Bertens voor een wedstrijd behoorlijk last van zenuwen. Die zijn in haar rol assistent-coach niet weg. “Het is een ander soort zenuwen, maar ik heb als ik straks bij de wedstrijd tegen Oekraïne langs de kant zit geen nagels meer over.”