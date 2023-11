Schulting maakt het naar omstandigheden goed na val in training

Shorttrackster Suzanne Schulting maakt het naar omstandigheden goed na maandag gewond te zijn geraakt tijdens een training. Ze werd na een val geraakt door een schaats en naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek bleek dat er geen spieren waren geraakt, wel moest de snijwond op haar rug gehecht worden. Ze kon vervolgens naar huis.

“De pijn is gelukkig echt beheersbaar. Rechtop staan of op mijn zij liggen is het beste voor mijn rug en ik kan goed slapen. Het belangrijkste is dat de wond met hechtingen niet ontstoken raakt. Fingers crossed”, schreef Schulting (26) op Instagram.

Schulting werd tijdens de val geraakt door een schaats van Xandra Velzeboer, die haar niet meer kon ontwijken. “Iedereen is natuurlijk in eerste instantie erg geschrokken, vooral Suzanne en Xandra”, verklaarde Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “Maar Suzanne is in goede handen en we hopen haar weer snel op het ijs te zien.”

Schulting zou de komende periode sowieso niet in actie zijn gekomen omdat ze na het vorige seizoen oververmoeid was.

Schulting werd door de KNSB uitgeroepen tot shorttrackster van het jaar. “Wat een verrassing na het ongeluk maandag. Bedankt voor alle lieve berichtjes. Het was en is nog steeds erg overweldigend!”