Tennissters Italië naar halve finales Billie Jean King Cup

De tennissters van Italië hebben zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Daarvoor was een 2-0-zege op Duitsland in Sevilla voldoende. Een dag eerder waren de Italiaanse vrouwen al met 2-1 te sterk geweest voor Frankrijk in het landentoernooi dat de opvolger is van de Fed Cup.

Martina Trevisan versloeg Eva Lys in twee sets: 7-6 (6) 6-1. Ook Jasmine Paolini had niet meer dan twee sets (6-3 6-2) nodig tegen Anna-Lena Friedsam. Frankrijk en Duitsland treffen elkaar vrijdag nog, maar alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de halve finales die zaterdag worden gespeeld.

Vorig jaar ging de eindzege naar Zwitserland, dat in de finale Australië versloeg.