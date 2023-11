Bezorgde Leerdam wint 1000 meter op automatische piloot

Jutta Leerdam was blij dat ze “op de automatische piloot” opnieuw de beste was op de 1000 meter in Obihiro. De 24-jarige wereldkampioen is echter met haar hoofd elders door familieomstandigheden. “Iets met gezondheid, wat niet goed gaat in m’n familie”, vertelde ze bij de NOS. “Het was een lastige dag, maar ik ben blij dat ik gewonnen heb.”

Leerdam won in 1.14,57 met een klein verschil voor de Japanse olympisch kampioene Miho Takagi en de Amerikaanse Kimi Goetz. Het verschil was in haar ongeslagen reeks van vorig seizoen steeds een stuk groter, maar toen ging er niet zo’n verre reis aan vooraf als nu naar Japan.

Daarnaast speelden er dus andere zaken. “Met de stress en spanning erbij is het niet heel fijn”, zei Leerdam. “Ik heb echt een hele zware week gehad. Ik sta telkens op het punt van huilen en ga dan weer door. Voordat ik hierheen kwam, heb ik me wel afgevraagd wat ik hier kom doen. Maar als ik hier niet had gepresteerd, had ik me ook slecht gevoeld.”

Leerdam zei blij te zijn met de overwinning die ze had ‘afgevinkt’, maar gaf ook aan dat dat niet het belangrijkste was. “Ik moet me focussen op mijn wedstrijd. Het ging ook even fout op de 500 meter, maar het maakt me niet zo veel uit als ik heel eerlijk ben.”